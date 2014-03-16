УПЛ: "Динамо" виграло, "Металіст" зіграв внічию

Як повідомляє кореспондент УНІАН, це були останні матчі туру.

В матчі в Києві номінальними господарями вважалися гравці "Таврії", які самі ініціювали перенесення гри на поле суперника з міркувань безпеки.Тим не менш, перевагою володіли "справжні" господарі поля НСК "Олімпійський". Кияни реалізували свою перевагу двічі. На 38-й хвилині гол забив Демьєрсі Мбокані, а на 50-й Андрій Ярмоленко подвоїв перевагу "Динамо". Лише в самій кінцівці гри Лучіан Бурдужан зумів скоротити розрив у рахунку до мінімуму - 1:2.

У грі в Харкові всі основні події відбулися на початку гри.На 7-й хвилині рахунок відкрив екс-гравець харків'ян, нині виступаючий в "Говерлі" В'ячеслав Шарпар, а на 16-й хвилині Папа Гуйє зрівняв результат - 1:1. На 69-й хвилині арбітр вилучив з поля гравця "Говерли" Крістіана Ораса, але скористатися перевагою харків'яни так і не змогли. Щоправда, "Металіст" забив гол в кінцівці, але суддя не зарахував його через помилково зафіксований асистентом офсайд.

Таким чином, за підсумками туру "Динамо" зберегло в турнірній таблиці друге місце і відставання від "Шахтаря" у п'ять очок. У гірників тепер 41 бал, киян - 36, дніпропетровського "Дніпра" - 35, "Металіста" - 34.

Матчі 22-го туру УПЛ відбудуться 21-23 березня.