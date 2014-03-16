«Шахтар» виграв перший матч Прем'єр-ліги після зимової перерви

Як повідомляє кореспондент УНІАН, це був перший матч команд після зимової перерви.

Гірники з самого початку матчу захопили ігрову та територіальну перевагу. А в середині першого тайму втілили її в два голи. У складі «Шахтаря» відзначилися бразильці. На 22-й хвилині гол забив Луїс Адріано, а на 29-й - Алекс Тейшера.

Після перерви гості спокійно утримували перевагу, а на 81-й хвилині Тейшейра зробив дубль, довівши перевагу своєї команди до розгромної.

Раніше сьогодні завершився матч у Полтаві, де «Ворскла» і «Зоря» зіграли внічию - 1:1.

21-й тур Прем'єр-ліги завершиться вечірніми недільними матчами «Таврія» - «Динамо» і «Металіст» - «Говерла».