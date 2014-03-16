«Шахтар» виграв перший матч Прем'єр-ліги після зимової перерви
19:21, 16 березня 2014Спорт
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У Запоріжжі завершився матч 21-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому «Металург» поступився донецькому «Шахтарю» з рахунком 0:3.
Шахтар / shakhtar.com
Як повідомляє кореспондент УНІАН, це був перший матч команд після зимової перерви.
Гірники з самого початку матчу захопили ігрову та територіальну перевагу. А в середині першого тайму втілили її в два голи. У складі «Шахтаря» відзначилися бразильці. На 22-й хвилині гол забив Луїс Адріано, а на 29-й - Алекс Тейшера.
Після перерви гості спокійно утримували перевагу, а на 81-й хвилині Тейшейра зробив дубль, довівши перевагу своєї команди до розгромної.
Раніше сьогодні завершився матч у Полтаві, де «Ворскла» і «Зоря» зіграли внічию - 1:1.
21-й тур Прем'єр-ліги завершиться вечірніми недільними матчами «Таврія» - «Динамо» і «Металіст» - «Говерла».
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