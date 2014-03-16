Збірна України посіла четверте місце в загальнокомандному заліку Паралімпіади

Як повідомляє кореспондент УНІАН, всього в змаганнях брали участь спортсмени з 45 країн.

Збірна України у Сочі завоювала 25 нагород - 5 золотих, 9 срібних і 11 бронзових.

Перше місце на рахунку збірної Росії, яка завоювала 80 нагород (30-28-22). Цей результат став рекордним за кількістю нагород в історії зимових Параолімпіад. Друге місце в списку найсильніших команд світу у збірної Німеччини (9-5-1), третє - Канади (7-2-7).

Золоті нагороди є у спортсменів 15 країн. Всього нагороди Паралімпіади завоювали представники 19 національних збірних.

Як повідомляв УНІАН, Паралімпіада-2014 в Сочі проходила з 7 по 16 березня.