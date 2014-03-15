«Дніпро» розгромив «Севастополь» у матчі УПЛ

Як повідомляє кореспондент УНІАН, це був завершальний матч дня в рамках ПЛ.

Дніпропетровці мали перевагу впродовж усього матчу, а реалізували його в середині першого тайму. На 18-й та 36-й хвилинах відзначився Євген Селезньов.

У другій половині гри господарі поля також мали перевагу, але захисники «Севастополя» до пори, до часу, не дозволяли господарям поля збільшити рахунок до великого. А на 85-й хвилині красивий удар в ближній кут воріт - під поперечину - вдався Євгену Коноплянці.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні донецький «Металург» зіграв внічию з маріупольським «Іллічівцем» - 1:1, а луцька «Волинь» обіграла у Львові «Карпати» - 1:0.

16 березня відбудуться ще чотири гри туру.