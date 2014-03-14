Біатлоністка Кононова принесла Україні четверте золото Паралімпіади

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у цьому виді програми взяли участь 12 спортсменок.

Кононова протягом всієї дистанції була в групі лідерів, допустивши лише один промах при стрільбі на третьому вогневому рубежі. А на останньому колі українка різко додати у швидкості і зуміла випередити основну суперницю - Олену Кауфман з Росії - на 2,1 секунди. Кауфман також на вогневих рубежах допустила 1 промах. Третє місце посіла ще одна росіянка Наталія Братюк, що відстала від переможниці на 30,1 секунди.

Українка Людмила Ляшенко зайняла 5-е місце, Юлія Батенкова - 6-е, Ірина Буй - 9-е.

Також раніше сьогодні відбулася гонка на цій же дистанції серед сидячих спортсменів, де бронзу завоювала Олена Юрковська. Вона не допустила жодного промаху при стрільбі, але на 46,8 секунди відстала по швидкості проходження траси від переможниці Світлани Коновалової з Росії. Друге місце посіла представниця Німеччини Аня Вікер.

Таким чином, на рахунку збірної України тепер 4 золота, 4 срібла та 8 бронз - 16 нагород.

Як повідомляв УНІАН, Зимові Паралімпійські ігри проходять в Сочі з 7 по 16 березня.