Оголошено склад збірної України на Кубок Європи з метань

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Федерації легкої атлетики України.

Атлети будуть брати участь як в індивідуальних, так і в командних змаганнях серед дорослих і молоді.

Склад збірної України виглядає наступним чином: дорослі - Галина Облещук, Андрій Семенов (обидва - ядро), Наталія Семенова, Микита Нестеренко (обидва - диск), Ірина Секачова, Андрій Мартинюк (обидва - молот), Тамара Євдокімова, Дмитро Косинський (обидва - спис); молодь (U-23) - Вікторія Савицька, Микола Багач (обидва - ядро), Вікторія Клочко, Владислав Черніков (обидва - диск), Олена Шамотина, Сергій Регеду (обидва - молот), Тетяна Фетіскіна, Максим Богдан (обидва - спис).

Кубок Європи з метань пройде з 15 по 16 березня в Лейрії (Португалія).