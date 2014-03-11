Біатлоніст, якому Путін не захотів потиснути руку, приніс Україні третє золото

Як повідомляє кореспондент УНІАН, ця нагорода стала третьою золотою для збірної України на змаганнях в Сочі.

Лук'яненко ідеально відстріляв на вогневих рубежах, що і стало запорукою успіху. Українець подолав дистанцію за 31 хвилину 4,0 секунди. На 10,3 секунди від нього відстав росіянин Микола Полухін, що припустився 1 промаху на вогневому рубежі, третім фінішував Василь Шапцибой з Білорусі - 4 промахи і 55 секунд відставання.

Також в гонці брали участь українці Юрій Уткін (4-е місце), Ярослав Решетинський (6) і Дмитро Шульга (7).

Зазначимо, що для Лук'яненко це вже друга золота нагорода в Сочі. Раніше він виграв у змаганнях на дистанції 7,5 км

Таким чином. на рахунку збірної України тепер 11 нагород - 3 золота, 3 срібла і 5 бронз.

Як повідомляв УНІАН, Зимові Паралімпійські ігри проходять в Сочі з 7 по 16 березня.