Біатлоністка Павленко завоювала бронзову медаль Паралімпіади

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у цьому змаганні взяли участь 10 спортсменок.

На трьох з чотирьох рубежів українка відстрілялася ідеально, а на передостанньому допустила два промахи. В підсумку наша спортсменка відстала від переможниці на 1 хвилину 28,2 секунди. Чемпіонкою у цьому виді програми стала німкеня Аня Вікер, друге місце посіла Світлана Коновалова з Росії.

Відзначимо, що раніше Людмила Павленко стала чемпіонкою Паралімпіади Сочі-2014 у лижному марафоні для сидячих спортсменів.

Таким чином, на рахунку збірної України вже 8 медалей - 2 золота, 2 срібла та 4 бронзи.

Як повідомляв УНІАН, Зимові Паралімпійські ігри проходять в Сочі з 7 по 16 березня.