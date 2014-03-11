Біатлоністка Павленко завоювала бронзову медаль Паралімпіади
09:10, 11 березня 2014Спорт
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У Сочі завершилася жіноча біатлонна гонка на 10 км серед сидячих спортсменів, в якій третє місце посіла Людмила Павленко.
Людмила Павленко / invasport.org.ua
Як повідомляє кореспондент УНІАН, у цьому змаганні взяли участь 10 спортсменок.
На трьох з чотирьох рубежів українка відстрілялася ідеально, а на передостанньому допустила два промахи. В підсумку наша спортсменка відстала від переможниці на 1 хвилину 28,2 секунди. Чемпіонкою у цьому виді програми стала німкеня Аня Вікер, друге місце посіла Світлана Коновалова з Росії.
Відзначимо, що раніше Людмила Павленко стала чемпіонкою Паралімпіади Сочі-2014 у лижному марафоні для сидячих спортсменів.
Таким чином, на рахунку збірної України вже 8 медалей - 2 золота, 2 срібла та 4 бронзи.
Як повідомляв УНІАН, Зимові Паралімпійські ігри проходять в Сочі з 7 по 16 березня.
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