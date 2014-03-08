Ольга Саладуха завоювала срібло чемпіонату світу з легкої атлетики

Як повідомляє кореспондент УНІАН, це друга нагорода збірної України на нинішньому турнірі.

З шести спроб для українки кращою стала четверта, у якій вона показала результат 14 метрів 45 сантиметрів. Лише на 1 сантиметр її випередила росіянка Катерина Конєва, стрибнувши у своїй найкращій спробі на 14,46. Третє місце у Кімберлі Уїльямс з Ямайки - 14,39.

Як повідомляв УНІАН, напередодні бронзову нагороду у п'ятиборстві виборола українка Аліна Федорова.

Чемпіонат світу в Сопоті триватиме до 9 березня.