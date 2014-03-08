Ольга Саладуха завоювала срібло чемпіонату світу з легкої атлетики
20:32, 08 березня 2014Спорт
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У польському Сопоті завершилися змагання в потрійному стрибку в рамках чемпіонату світу з легкої атлетики, де друге місце посіла українка Ольга Саладуха.
Ольга Саладуха / Reuters
Як повідомляє кореспондент УНІАН, це друга нагорода збірної України на нинішньому турнірі.
З шести спроб для українки кращою стала четверта, у якій вона показала результат 14 метрів 45 сантиметрів. Лише на 1 сантиметр її випередила росіянка Катерина Конєва, стрибнувши у своїй найкращій спробі на 14,46. Третє місце у Кімберлі Уїльямс з Ямайки - 14,39.
Як повідомляв УНІАН, напередодні бронзову нагороду у п'ятиборстві виборола українка Аліна Федорова.
Чемпіонат світу в Сопоті триватиме до 9 березня.
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