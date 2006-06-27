Блохін: команда грала зі своєю тінню

Головний тренер збірної України Олег Блохин на прес-конференції після матчу із збірною Швейцарії, після якого його команда вийшла в чвертьфінал чемпіонату світу, признався, що не дивився серію пенальті. Він заявив, що протягом такої наполегливої гри дуже важко знаходитися на лавці запасних, а серія пенальті цікава глядачам, але не тренеру.

"Просидіти на лавці 120 хвилин дуже важко, а дивитися таке нервування зовсім неможливо. Це для глядачів розвага, а для тренера… Під час серії пенальті я знаходився в роздягальні. Я навіть не повірив, коли мені сказали, що Шевченко не забив, - наводить слова Блохина сайт Champion". – Сьогодні грали дві рівні команди, з однаковими шансами на перемогу. Нам більше повезло в серії пенальті, в цій російській рулетці".

У відповідь на питання про те, чому його команда діяла так обережно, Блохин помітив, що грати у футбол можна по-різному, а головне – результат. За словами наставника українців, в чвертьфінальному матчі із збірною Італії перед командою стоятиме задача перемогти. При цьому Блохин підкреслив, що його команда і так перевиконала план на турнір, дійшовши вже до 1/4 фіналу.

Головний тренер збірної України порівняв команду Швейцарії з своєю командою, заявивши, що "довелося грати з своєю тінню". У такій грі, за його словами, складно було чекати, що одна з команд доб`ється перемоги в основний або додатковий час.

Нагадаємо, що збірна України вийшла в 1/4 фіналу чемпіонату світу по футболу, обігравши збірну Швейцарії з рахунком 3:0 в серії пенальті.

Лента.ру