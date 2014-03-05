У стартовому складі «Фінікса» в матчі НБА на майданчик вийшов українець Лень

Про це повідомляє офіційний сайт ліги.

Українець вперше зміг потрапити в п'ятірку основних гравців команди у своїй кар'єрі в найсильнішій баскетбольній клубній лізі світу.

У підсумку, Лень провів на майданчику в цілому рівно 19 хвилин (матч в НБА триває 48 хвилин), протягом яких він набрав 6 очок (3 точні кидки з 8 з середньої дистанції), зробив 2 блок-шоти, 2 підбирання в нападі і 4 підбирання в захисті, допустив 1 фолу і 1 втрату. За статистичними показниками українець став четвертим у своїй команді, тим самим виправдавши своє місце в стартовому складі.

Відзначимо, що «Фінікс» в цьому матчі програв «Кліпперс» з рахунком 96:104.

В іграх за участю лідерів регулярної першості «Індіана Пейсерз» програла на своєму майданчику «Голден Стейт Уоріорз» з рахунком 96:98, а «Оклахома-Сіті Тандер» обіграла «Філадельфію 76» - 125:92.

Таким чином, лідери чемпіонату зрівнялися за кількістю перемог. І у «Індіани», і у «Оклахоми» тепер по 46 виграних матчів.