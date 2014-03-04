«Донбас» виграв останній матч регулярного чемпіонату КХЛ

Як повідомляє кореспондент УНІАН, обидві команди задовго до цього забезпечили собі путівки в плей-офф турніру - Кубок Гагаріна.

Цей матч був дуже принциповим для обох команд. Від результату залежало те, яка з команд буде мати перевагу свого майданчика у серії плей-офф. Обидва колективи займали 4-5 місця в таблиці і не могли піднятися на 3-е місце, або опуститися на 6-є. Тому, що вони заздалегідь знали, що в плей-офф гратимуть між собою.

Перед грою донеччани випереджали суперника, але матч проходив у Ризі, і у разі успіху латвійці могли обійти український клуб у підсумковій турнірній таблиці. Тим не менш, вже на другій хвилині гри був призначений булліт у ворота «Динамо» за порушення правил Сандисом Озолиньшем. Булліт впевнено реалізував Олександр Торяник. Протягом часу, що залишився гри обидві команди мали чимало шансів змінити рахунок, але рахунок так і залишився без змін.

У підсумку, «Донбас» виграв і набрав у підсумковій турнірній таблиці 97 очок. Команда посіла 4-е місце у Конференції «Захід», поступившись московському «Динамо», СКА із Санкт-Петербурга і чеському клубу «Лев» (Прага). У ризького «Динамо» залишилося 93 очки і 5-е місце.

Плей-офф КХЛ розпочнеться 7 березня.