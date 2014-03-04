Тренер "Актобе": Мілевський пройшов медогляд без проблем

Про це повідомляє vesti.kz.

Зокрема, Мірошниченко зазначив: ""Чутки про поганий стан здоров'я Мілевського - повна маячня. У нас дійсно було сьогодні медобстеження, і Артем його пройшов, як і інші футболісти. Погано йому не ставало, в конвульсіях він не бився, і взагалі абсолютно нормально себе почуває. Зараз готується до тренування. Звідки пішли розмови, я не знаю".

Раніше офіційна група вболівальників ФК "Актобе" у "ВКонтакте" повідомила, що український форвард впав в конвульсіях, після чого лікарі почали його відкачувати крапельницями. За неофіційною інформацією, "Актобе" міг розірвати контракт з гравцем.

Про перехід Мілевського "Актобе" оголосив 28 лютого, підписавши з футболістом річну угоду. За даними ЗМІ зарплата українця в новому клубі повинна скласти 50 тисяч доларів в місяць. При цьому в "Динамо" Мілевський, за неофіційною інформацією, отримував до 2 млн. доларів на рік.