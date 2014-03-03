Строки проведення гімнастичного "Кубка Захарової" перенесли на місяць

Міжнародний турнір зі спортивної гімнастики "Кубок Олімпійської чемпіонки Стели Захарової", який повинен був відбутися в Києві 29-30 березня, перенесений на 26-27 квітня.

Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації гімнастики. Як повідомляється, причиною перноса турніру стала нестабільна політична обстановка в країні. Турнір, який проводиться щорічно в Києві, є офіційним міжнародним змаганням і входить в календар FIG. У ньому регулярно беруть участь усі найсильніші гімнастичні збірні світу, включаючи Росію, США, Румунію і Китай.

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