Баскетбольний клуб "Азовмаш" розпрощався з легіонерами

Про це УНІАН повідомили в прес-службі клубу.

У повідомленні йдеться: "Азовмаш" за обопільною згодою сторін припинив співпрацю з іноземними баскетболістами - захисниками Терреллом Стоглином і Маркусом Гиньярдом, форвардами Маршоном Пауеллом і Деніелом Киккертом, а також центровим Коулмэном Коллінзом".

Між тим, в нинішньому сезоні гравці демонстрували хорошу індивідуальну статистику. Коллінз в середньому за гру мав 11,7 очка і 7,6 підбирання, Гиньярд 15,5 очка і 5,2 підбирання, а Киккерт 17,1 очки і 5,8 підбирання. Всі вони поповнили склад команди перед початком поточного сезону. А Стоглин, зігравши в майці "Азовмашу" лише 2 матчі в чемпіонаті Суперліги (19,5 очка, 4,5 підбору і 5,0 передачі) і одну зустріч в рамках Єдиної Ліги ВТБ (29 очок у переможному для команди поєдинку з "Цмокі-Мінськ" у столиці Білорусі), за короткий час став одним з лідерів колективу.

З Пауеллом контракт був підписаний тільки 25 лютого і він не встиг проявити себе в новій команді.

Разом з тим, усі українські баскетболисти "Азовмашу" лишаються в клубі й тренуються у звичному режимі. Не має змін й у тренерському штабі команди - працювати з гравцями продовжують Звєздан Мітрович та Мірко Оцоколіч.