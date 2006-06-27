Ющенко привітав збірну України і подякував за свято

Президент України Віктор ЮЩЕНКО від імені мільйонів українських уболівальників привітав Національну збірну з футболу з черговою перемогою на Чемпіонаті світу і виходом до 1/4 фіналу.

Про це УНІАН повідомили в офіційному інтернет-представництві Президента України. (26 червня в Кельні українці перемогли команду Швейцарії у серії післяматчевих пенальті з рахунком 3:0).

Своєю грою, переконаний В.ЮЩЕНКО, українські футболісти продемонстрували всьому світові, що вони добре володіють тактикою гри і майстерно захищають власні ворота. Президент подякував гравцям та тренерському штабу за справжнє свято, яке вони подарували своїм уболівальникам. За словами глави держави, перемоги української збірної на ЧС – це прекрасний подарунок українцям до 15-ї річниці Незалежності.

В.ЮЩЕНКО також відзначив, що “успішна гра української команди працює на об’єднання України і виховує патріотичні почуття, адже в дні, коли грає наша збірна, вболівальники з синьо-жовтими прапорами – звичне явище для будь-якого українського міста”.

За словами Президента, він разом зі своєю родиною, як і мільйони інших уболівальників, до пізньої ночі спостерігав за вчорашнім матчем і тримав кулаки за нашу команду, особливо під час пенальті.

Президент відзначив, що неодмінно підтримуватиме українську команду в наступній грі зі збірною Італії, що відбудеться 30 червня.