Рамос впевнений, що «Дніпро» може пройти до наступного кола Ліги Європи

Про це Рамос заявив на передматчевій прес-конференції.

Зокрема, іспанський фахівець зазначив: «По мірі того як ти проходиш далі в європейському турнірі, стикаєшся з більш сильними командами. У групі зустрічалися з одними суперниками, проти яких виглядали непогано. Зараз граємо з «Тоттенхемом», який вважаю одним з фаворитів Ліги Європи, на перемогу в цьому турнірі. Наші обов'язок як професіоналів - налаштуватися як можна краще на гру, зробити все залежне від нас для того щоб пробитися далі і порадувати наших уболівальників. При цьому ми чудово розуміємо, що пройти далі в турнірі стане чимось незабутнім».

На питання про те, чи готовий «Дніпро» грати проти основного складу англійської команди в майбутньому матчі (у першій грі в Дніпропетровську гості грали напіврезервним складом), Рамос відзначив: «Всі гравці «Тоттенхема» найвищого рівня. Не думаю, що корінним чином зміниться рівень команди в залежності від того, будуть чи не будуть грати ті гравці, кого не було в першій грі, чи зміниться склад на 2-3 людини. Питання полягатиме в тому, щоб самому «Дніпру» виступити якомога краще проявити свій максимум, все найкраще, що у нас є, свою віддачу. Якщо у нас щось не складеться, якщо ми не зіграємо так, як треба, тоді підвищиться ризик не пройти далі».

Також Рамос відзначив, що йому приємно повернутися на стадіон, де він кілька років провів в якості тренера «Тоттенхема»: «Дуже приємно сюди повернутися! Проходив тут по стадіону, вітався з багатьма людьми. Приємно відчувати таку атмосферу тут, повернутися на стадіон, де тренував цю команду! У мене з нею пов'язані по-справжньому приємні спогади».

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого відбудеться матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи «Тоттенхем» - «Дніпро». У першій грі, що відбулася тиждень тому в Дніпропетровську, український клуб виграв з рахунком 1:0.