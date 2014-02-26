Блохін три дні розбирав першу гру з «Валенсією»

Про це, як повідомляє офіційний сайт «Динамо», він заявив на передматчевій прес-конференції у Валенсії перед грою-відповіддю 1/16 фіналу Ліги Європи.

Зокрема, Блохін заявив: «Було дуже багато тактичних занять. Три дні розбирали першу гру, вказували на помилки, працювали над тактикою, проблемами, які побачили в першій грі з «Валенсією». Також бачили матч «Валенсії» з «Гранадою» в чемпіонаті Іспанії.

Говорячи про цілі на завтрашній матч тренер зазначив: «Боротися і грати в більш агресивний футбол, ніж у першому матчі, незважаючи на те, що граємо на виїзді. Там (на Кіпрі - УНІАН) ми грали своєрідний товариський матч, без своїх глядачів. Рахунок 0:2 змушує нас грати на перемогу і в більш атакуючий футбол, на це і налаштовуємо команду. В цьому випадку ми можемо змусити суперника грати не в той футбол, який йому подобається. А в першій грі ми їм дозволили грати так, як вони звикли. Наприклад, у матчі «Зеніту» і дортмундської «Боруссії» вчора було видно, що одна команда знаходиться "в накаті", а друга - ні. Ми свій чемпіонат ще не почали. Потрібно змінювати традицію і прикладати більше зусиль на полі».

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На питання, як додати сил у такій ситуації, Блохін відповів: «Особисто мені сил не займати. А всі футболісти прекрасно все розуміють, вони злі. Їх особливо налаштовувати на цей матч не потрібно. Просто потрібно розуміти, що без віддачі на футбольному полі, боротьби, бажання і більш високої мотивації, ніж у суперника, буде важко. Потрібно враховувати, що у нас 15-16 осіб - збірники, вони звикли грати на різних стадіонах і в різних умовах і повинні відповідати своєму рівню».

Розмірковуючи про неготовність динамівців багато атакувати в першому матчі наставник зазначив: «Так, дійсно, ми створили дуже мало моментів і не грали досить агресивно якщо м'яч не тримається в ногах, вийшло близько 30-ти відсотків браку, такого ніколи не було. Так беззубо грати в атаці неможливо. До цього команда навіть на зборах так не грала. Тому мені було дивно, чому так вийшло. Коли хлопці подивилися гру, вони самі зрозуміли, що так грати неможливо. Якщо в обороні в першому таймі ще більш-менш, то в атаці не зіграли задовільно».

Як повідомляв УНІАН, у першому матчі «Динамо» - «Валенсія» номінальні гості з Іспанії виграли з рахунком 2:0. Матч проходив на нейтральному полі на Кіпрі через складну ситуацію спричинену політичним протистоянням на вулицях Києва.