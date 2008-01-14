Українські автогонщики вперше взяли участь у щорічній гонці в Дубаї (фото)

11-12 січня українські автогонщики у складі українсько-литовсько-латвійської команди «Chervonenko racing team» вперше взяли участь у щорічній 24-годинній гонці «TOYO TIRES 24h Dubai».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Євген ЧЕРВОНЕНКО, цього року в «TOYO TIRES 24h Dubai» взяли участь більш як 90 екіпажів на різних автомобілях. Команда «Chervonenko racing team» виступала на автомобілі «Renault Megane Trophy» (клас SP1), спеціально підготовленому в Бельгії для змагання на довгих дистанціях.

До складу команди «Chervonenko racing team» входили: віце-прем`єр-міністр з питань Євро-2012 Є.ЧЕРВОНЕНКО, чемпіон СРСР і один з найвідоміших гонщиків України Олександр САЛЮК-старший, майстер спорту з кільцевих автогонок Володимир КОНДРАТЕНКО, литовець – багатократний чемпіон Литви Сауліс ГІРДАУСКАС і латиш – багатократний чемпіон Латвії Раймодс КІСІЕЛС.

Під час гонки команда довела, що входить до складу кращих команд світу, випередивши багато іменитих суперників. Якийсь час український екіпаж навіть лідирував у загальному заліку, проте через аварію і деякі технічні неполадки команда «Chervonenko racing team» зайняла 66-е місце в загальному заліку.

Окрім цього, Є.ЧЕРВОНЕНКО в Дубаї провів ряд зустрічей щодо Євро-2012.

***Компанія «Chervonenko racing» вже три роки є організатором найвидовишнішого заходу в автомобільному спорті України «Yalta Rally». У 2008 році компанія планує проведення декількох резонансних спортивних заходів, спрямованих на розвиток автоспорту в Україні. Головна мета компанії – за декілька років добитися проведення в Україні чемпіонату світу з авторалі.