Харківський "Металіст" може припинити існування

Про це він заявив у спілкуванні з «Українським футболом».

Зокрема Маркевич зазначив: "Зараз у нашому клубі ситуація просто неконтрольована, повірте, не перебільшую. Президента немає, його заступники розгублені. Більше того: нам вже три місяці не платять зарплату, тому далі, очевидно, буде ще гірше".

Також тренер додав: "чи Може клуб припинити існування? Може... Я не кидаюся словами - так насправді".

Харківський ФК «Металіст» належить Сергію Курченко, власнику групи компаній «Східно-Європейська паливно-енергетична компанія» (ВЕТЕК).