Харківський "Металіст" може припинити існування
19:23, 23 лютого 2014Спорт
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Головний тренер харківської футбольної команди "Металіст" Мирон Маркевич розповів про останні новини в стані команди, розповівши, зокрема, про те, що команда вже кілька місяців не отримує зарплату і команда найближчим часом може припинити існування.
Металіст / metalist.ua
Про це він заявив у спілкуванні з «Українським футболом».
Зокрема Маркевич зазначив: "Зараз у нашому клубі ситуація просто неконтрольована, повірте, не перебільшую. Президента немає, його заступники розгублені. Більше того: нам вже три місяці не платять зарплату, тому далі, очевидно, буде ще гірше".
Також тренер додав: "чи Може клуб припинити існування? Може... Я не кидаюся словами - так насправді".
Харківський ФК «Металіст» належить Сергію Курченко, власнику групи компаній «Східно-Європейська паливно-енергетична компанія» (ВЕТЕК).
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