Закінчився додатковий час у матчі Україна – Швейцарія

Блохін міняє Вороніна на Мілевського.

Артем Мілевський пройшов у боротьбі Гріхтіга, дає пас уздовж лицьової – захисник кидається під м`яч.

Грає зв`язка Мілевський – Шевченко – Ребров. Захисник підставляє ногу під удар Реброва.

В українську штрафну входить Штреллер, боротьба з Гусиним, обидва падають, хто кого бив по ногах – суддю не цікавить, піднятися не можуть обидва.

Заміна у Швейцарії: Люстрінеллі міняє Фрая.

Швейцарці тиснуть, суддя фіксує порушення у атакуючого Штреллера. Середина поля – у швейцарців, але біля штрафної їх встигають зустрічати. Напад України в готовності попереду, але туди м`яч не доходить.