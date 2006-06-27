Закінчився додатковий час у матчі Україна – Швейцарія
00:28, 27 червня 2006Спорт
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Перші післяматчеві пенальті ЧС-2006
Блохін міняє Вороніна на Мілевського.
Артем Мілевський пройшов у боротьбі Гріхтіга, дає пас уздовж лицьової – захисник кидається під м`яч.
Грає зв`язка Мілевський – Шевченко – Ребров. Захисник підставляє ногу під удар Реброва.
В українську штрафну входить Штреллер, боротьба з Гусиним, обидва падають, хто кого бив по ногах – суддю не цікавить, піднятися не можуть обидва.
Заміна у Швейцарії: Люстрінеллі міняє Фрая.
Швейцарці тиснуть, суддя фіксує порушення у атакуючого Штреллера. Середина поля – у швейцарців, але біля штрафної їх встигають зустрічати. Напад України в готовності попереду, але туди м`яч не доходить.
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