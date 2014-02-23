Норвезькі ЗМІ «пожартували» про допінг триразової олімпійської чемпіонки Ігор у Сочі

Про це розповіли норвезькі журналісти в бесіді з російськими колегами, повідомляє Lenta.ru.

Інформація про позитивній пробі Бйорген з'явилася 22 лютого на сайті www.5080.no, що спеціалізується на жартівливих новинах. Пізніше в суботу інформацію про допінг у лижниці передрукував сайт видання Dagbladet, з посиланням на якого публікували інформацію ЗМІ.

Новина про позитивну пробу Бйорген з'явилася на тлі офіційно підтверджених випадків порушення антидопінгового законодавства під час Олімпіади в Сочі. На даний момент Міжнародний олімпійський комітет (МОК) підтвердив наявність позитивних проб у п'яти спортсменів, у тому числі у української лижниці Марини Лісогор.

На Іграх-2014 33-річна Боьрген виграла три золоті медалі, довівши загальну кількість завойованих за кар'єру олімпійських медалей до десяти.