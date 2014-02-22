Норвежки зайняли весь п'єдестал у лижному марафоні Ігор
12:45, 22 лютого 2014Спорт
0
У Сочі розіграний перший комплект нагород дня, де в лижному марафоні серед жінок - на 30 км., представниці Норвегії зайняли всі три призових місця.
Призери жіночого лижного марафону / Reuters
Як повідомляє кореспондент УНІАН, три норвежки відірвалися від основної групи учасниць ще в середині дистанції, після позначки в 15 км. і, в подальшому, так і не дозволили оппоненткам наблизитися до себе.
У внутрішніх норвезьких розбірках на фініші першою стала Маріт Бйорген, яка показала результат 1 година 11 хвилин 05,2 секунди.. Друге місце у Терези Йохауг - відставання 2,6 секунди, третє - Крістін Стейри, яка програла переможниці 23,6 секунди.
Краща з представниць України Валентина Шевченко посіла 14-е місце - 1 хвилина 37,4 секунди відставання.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter