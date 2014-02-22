Норвежки зайняли весь п'єдестал у лижному марафоні Ігор

Як повідомляє кореспондент УНІАН, три норвежки відірвалися від основної групи учасниць ще в середині дистанції, після позначки в 15 км. і, в подальшому, так і не дозволили оппоненткам наблизитися до себе.

У внутрішніх норвезьких розбірках на фініші першою стала Маріт Бйорген, яка показала результат 1 година 11 хвилин 05,2 секунди.. Друге місце у Терези Йохауг - відставання 2,6 секунди, третє - Крістін Стейри, яка програла переможниці 23,6 секунди.

Краща з представниць України Валентина Шевченко посіла 14-е місце - 1 хвилина 37,4 секунди відставання.