Збірна Росії стала олімпійським чемпіоном в естафеті в шорт-треку, Ан - шестиразовим чемпіоном

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у вирішальному забігу взяли участь п'ять найсильніших команд світу.

Вже на старті гонки не втримали рівновагу і впали представники збірних Голландії та Китаю - головних суперників росіян і американців. В результаті збірні Росії і США відірвалися від суперників більш ніж на півкола, а на фініші росіяни були швидше і за американців.

Результат збірної Росії - 6 хвилин 42,100 секунд (олімпійський рекорд), США - 6:42,371, а фінішувавших третіми спортсменів Китаю - 6:48,341.

Зазначимо також, що лідер збірної Росії Віктор Ан за підсумками цього забігу став 6-разовим олімпійським чемпіоном, в тому числі, 3-разовим чемпіоном Ігор у Сочі.

Раніше відбувся також фінал у жіночому забігу на 1000 метрів, де перемогу здобула представниця Південної Кореї Син Хі Пак, що показала результат 1 хвилина 30,761 секунди. На другому місці Кесін Фан з Китаю - 1:30,811, третя - ще одна кореянка Сук Хі Шим - 1:31,027.

Представники України в цьому виді програми участі не брали.