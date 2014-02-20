Жіноча збірна Канади з хокею виграла Ігри в Сочі

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у цьому матчі зустрічалися кращі команди світу згідно з рейтингом Міжнародної федерації хокею на льоду (IIHF).

Канадки змогли на рівних грати з принциповими суперницями в першому періоді, після чого американки повністю перехопили ініціативу.

На 32-й хвилині рахунку відкрила Меган Дугган, а на початку третього періоду, на 43-й хвилині, Алекса Карпентер подвоїла перевагу американок.

Здавалося, що команда спокійно доведе матч до перемоги, але за три з половиною хвилини до кінця гри кидок канадки Бріан Дженнер по воротах суперниць, завдяки рикошету став гольовим - 1:2. А на останній хвилині Марі-Філіп Пулен кистьовим кидком через воротаря зрівняла рахунок - 2:2.

В овертаймі все вирішив кидок Пулен, яка зробила дубль у матчі і забив "золотий" гол для канадок - 3:2.

У матчі за третє місце збірна Швейцарії здолала шведок з рахунком 4:3.