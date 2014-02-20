Росіянка Сотникова стала олімпійською чемпіонкою у фігурному катанні

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у цьому виді програми у фіналі брали участь 24 спортсменки.

Сотнікова займала друге місце після короткої програми, але в довільній виконала ряд складних стрибків, в тому числі і каскади, бездоганно виконавши й інші елементи.

У підсумку, за свій прокат росіянка отримала підсумкову суму балів 224,59. Друге місце посіла кореянка Ен А Кім, яка набрала 219,11 бали. Третє місце на рахунку Каролін Костнер з Італії - 216,73.

Завоювавша золоту медаль в командному турнірі фігуристів 15-річна росіянка Юлія Ліпницька в індивідуальному турнірі фінішувала на 5-му місці.

Українка Наталія Попова напередодні зайняла 28-е місце за підсумками короткої програми і фінал - довільну програму - не була відібрана.