Жіноча збірна Канади з керлінгу стала олімпійським чемпіоном
18:14, 20 лютого 2014Спорт
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У Сочі завершився фінальний матч жіночого олімпійського турніру з керлінгу, в якому перемогла збірна Канади.
Збірна Канади з керлінгу / Reuters
Як повідомляє кореспондент УНІАН, у фіналі канадки грали з командою Швеції і виграли з рахунком 6:3.
Раніше сьогодні, у грі за бронзові медалі команда Великобританії обіграла збірну Швейцарії з рахунком 6:5.
21 лютого також відбудуться вирішальні матчі чоловічого турніру. У грі за бронзу зійдуться команди Китаю та Швеції, а золото оскаржать Великобританія і Канада.
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