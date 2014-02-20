Жіноча збірна Канади з керлінгу стала олімпійським чемпіоном

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у фіналі канадки грали з командою Швеції і виграли з рахунком 6:3.

Раніше сьогодні, у грі за бронзові медалі команда Великобританії обіграла збірну Швейцарії з рахунком 6:5.

21 лютого також відбудуться вирішальні матчі чоловічого турніру. У грі за бронзу зійдуться команди Китаю та Швеції, а золото оскаржать Великобританія і Канада.