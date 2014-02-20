Пара українців відмовилася від сочинських ігор через події на Майдані

Вони "вкрай обурені останніми діями президента Віктора Януковича, який замість того, щоб вирішити конфлікт переговорами з Майданом (чого ми до кінця сподівалися їдучи на Олімпійські Ігри в Сочі), потопив найостанніші надії Українців в крові".

"Порушивши при цьому одвічний принцип Олімпійських Ігор - Мир під час проведення", - наголошують Мацьоцькі.

"На знак солідарності з борцями на барикадах Майдану та на знак протесту проти бандита – президента та його холуйського уряду, ми відмовляємося від подальшого виступу на Олімпійських Іграх в Сочі 2014 року", - заявили вони.

"Вічна пам'ять полеглим героям за Волю України! Слава Україні та її Героям!", - додали спортсмени.

Раніше українські лижниці на Олімпіаді відмовилися вийти на командний спринт класичним стилем.

Вони хотіли брати участь у гонці з жалобними стрічками на знак вшанування про жертв подій у Києві.

Однак Міжнародний олімпійський комітет не дав згоди на внесення змін в екіпірування.