Пара українців відмовилася від сочинських ігор через події на Майдані
Члени Національної олімпійської збірної команди України Богдана Мацьоцька та Олег Мацьоцький відмовляються від участі в іграх у Сочі через події в Україні.
Вони "вкрай обурені останніми діями президента Віктора Януковича, який замість того, щоб вирішити конфлікт переговорами з Майданом (чого ми до кінця сподівалися їдучи на Олімпійські Ігри в Сочі), потопив найостанніші надії Українців в крові".
"Порушивши при цьому одвічний принцип Олімпійських Ігор - Мир під час проведення", - наголошують Мацьоцькі.
"На знак солідарності з борцями на барикадах Майдану та на знак протесту проти бандита – президента та його холуйського уряду, ми відмовляємося від подальшого виступу на Олімпійських Іграх в Сочі 2014 року", - заявили вони.
"Вічна пам'ять полеглим героям за Волю України! Слава Україні та її Героям!", - додали спортсмени.
Раніше українські лижниці на Олімпіаді відмовилися вийти на командний спринт класичним стилем.
Вони хотіли брати участь у гонці з жалобними стрічками на знак вшанування про жертв подій у Києві.
Однак Міжнародний олімпійський комітет не дав згоди на внесення змін в екіпірування.