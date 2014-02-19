Збірна Норвегії виграла змішану естафету в біатлоні, Україна - 8-ма

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у цій гонці брали участь 16 найсильніших команд світу.

Норвежці, у складі Тура Бергер, Тірілл Екхофф, Уле-Ейнар Бьорндален і Еміль Хегле Свендсен подолали дистанцію за 1 годину 09 хвилин 17,0 секунди. Другими фінішували біатлоністи Чехії, які відстали на 32,6 секунди, третіми - Італії - 58,2 секунди програшу.

Збірна України, незважаючи на 3-й стартовий номер з самого початку не могла претендувати на високі місця. Керівництво збірної вирішило пожертвувати «мікстом» і зробити ставку на жіночу естафету. У підсумку, в команді не було жодної гонщиці з основного складу - сестер Валентини та Віти Семеренко, Олени Підгрушної і Юлії Джими. У підсумку, команда фінішувала на 8-му місці, відставши від переможців на 2 хвилини 48,2 секунди.