Українським олімпійцям у Сочі не дозволили вдягнути жалобні пов’язки

Українська делегація на Олімпійських іграх у Сочі на чолі з президентом НОК Сергієм Бубкою офіційно звернулася до Міжнародного Олімпійського комітету з проханням дозволити вдягнути чорні жалобні пов’язки на знак жалю по загиблих у Києві, але від МОК була отримана відповідь, що відповідно до Олімпійської хартії зробити це неможливо.

Про це повідомляється на сайті Національного Олімпійського комітету України.

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Як повідомили у МОК, раніше відмову на подібні звернення під час проведення Олімпійських ігор у Сочі отримали й делегації Норвегії та Канади, які зверталися у зв`язку з трагічними подіями з їхніми співвітчизниками.

«Разом з тим, українська олімпійська делегація розділяє горе та глибоко сумує з приводу трагічних подій», - сказано в повідомленні.