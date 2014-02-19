Збірна Швеції стала першим півфіналістом хокейного турніру Ігор

Як повідомляє кореспондент УНІАН, сьогодні в Сочі пройдуть всі чотири матчі ¼ фіналу.

Збірна Швеції зустрічалася з командою Словенії, автором головної сенсації Ігор. Команда, яка жодного разу в історії не брала участь у світових першостях в елітному дивізіоні, і саме попадання якої в список учасників Ігор стало головною сенсацією відбіркового турніру, зуміла вже по ходу турніру в Сочі створити ряд сенсацій. Спочатку словенці обіграли у груповому турнірі збірну Словаччини (4:3), а потім, у грі 1/8 фіналу, розгромили команду Австрії - 4:0.

Втім, на цьому дива закінчилися. У матчі Швеція - Словенія «Тре Крунур» мали повну перевагу.

Двома голами у складі шведів відзначився Карл Хагелін. По одній шайбі закинули Олександр Стін, Даніель Седін і Луї Эрикксон.

Пізніше сьогодні також відбудуться матчі 1/4 фіналу Фінляндія - Росія, Канада - Латвія, США - Чехія.