Кореянки виграли жіночу естафету в шорт-треку на Іграх

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у фіналі в цій дисципліні брали участь чотири збірних, кожна з яких у рівній мірі могла претендувати на медалі.

Єдиною командою, чия спортсменка порушила правила у вирішальній гонці, стала збірна Китаю, що в результаті отримала штраф і залишилася без нагород. Китаянка зіткнулася зі спортсменкою з Італії і була пізніше визнана суддівською колегією винною у зіткненні.

Після цього падіння залишилося два реальних претендента на перемогу - збірні Південної Кореї і Канади. І кореянки виявилися швидшими на дистанції. Команда, у складі якої виступали Ха-Рі Чо, Аланг Кім, Син Хі Пак і Сук Хі Шим, фінішувала з результатом 4 хвилини 09,498 секунди. Другими закінчили гонку спортсменки Канади - 4 хвилини 10,641 секунди, третіми - італійки - 4 хвилини 14,014 секунди.

Представників збірної України в цьому виді програми не було.