Норвежець Свендсен став чемпіоном Ігор у біатлонному мас-старті

Як повідомляє кореспондент УНІАН, гонка мас-старт проходить на дистанціії 15 км. з 4 вогневими рубежами.

Свендсен не допустив жодного промаху на вогневих рубежах, що і стало головною запорукою успіху норвежця. На фініші він боровся за перше місце з дворазовим чемпіоном сочинських Ігор французом Мартеном Фуркадом і мав перевагу за рахунок того, що Фуркад один раз промахнувся при стрільбі і витратив сили на штрафне коло.

У підсумку, Свендсен показав результат 42 хвилини 29,1 секунди. Другим фінішував Фуркада, який показав той же час що і переможець, але фотофініш визначив перевагу норвежця на тисячні долі секунди. Третє місце на рахунку чеха Ондржея Моравця, який відстав від переможця на 13,8 секунди.

Представників збірної України в цій гонці не було.