Тимошенко серйозно зацікавилася футболом

Кабінет Міністрів України має намір звернутися до Генеральної прокуратури України з проханням провести перевірку законності й умов надання в оренду земельних ділянок навколо території НСК «Олімпійський».

Як передає кореспондент УНІАН, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на нараді в Кабінеті Міністрів із питань підготовки й проведення в Україні Євро-2012 доручила КРУ, Держкомзему й Фонду державного майна підготувати відповідну інформацію для звернення до ГПУ.

«У нас є КРУ, й давайте доручимо Фонду держмайна й Держкомзему, щоб вони сформулювали нам інформацію на цю тему, й потім ми підготуємо терміновий лист генеральному прокурору. Потрібно перевірити все, що там відбувається», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр дала таке доручення на підставі інформації, озвученої міністром у справах сім`ї, молоді та спорту Юрієм ПАВЛЕНКОМ, про те, що зараз Київська міськрада надсилає свої рішення про передачу різним структурам земельних ділянок в оренду строком до 15 років. «Територія НСК «Олімпійський» становить 32 га. Це 6 підприємств, які знаходяться в управлінні Міністерства у справах сім`ї, молоді та спорту. Всі вони повинні бути єдиним комплексом для того, щоб забезпечити проведення фінальної частини Євро-2012», - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО доручила апарату Кабінету Міністрів запланувати на 16 січня проведення наради під головуванням прем`єр-міністра на тему «землі навколо стадіону «Олімпійський». Паралельно глава уряду доручила підготувати проведення наради з «Укравтодором» із питання будівництва доріг у контексті підготовки й проведення Євро-2012.