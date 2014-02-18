Француз Вольтьє став чемпіоном Ігор у сноуборді

Як повідомляє кореспондент УНІАН, змагання в цій дисципліні проходили в чотири етапу плей-офф - 1/8 фіналу, чвертьфінал, півфінал і фінал.

Варто зазначити, що змагання в Красній Поляні проходили в умовах туману і дрібного дощу. Але переносити старти, як це було напередодні організатори вже не стали.

Автором головної сенсації змагань став росіянин Микола Олюнін. Спортсмен, який раніше не досягав значних успіхів на міжнародній арені, в Сочі впевнено виграв всі три попередніх заїзду, а у фіналі до кінця вів боротьбу з майбутнім чемпіоном з Франції.

У підсумку, Вольтье фінішував першим (у цій дисципліні час не фіксується), Олюнін - другим, а третім перетнув фінішний створ американець Алекс Дейболд.

Представників України в цьому виді програми не було.