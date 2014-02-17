Американці Девіс і Уайт виграли змагання фігуристів в танцях на льоду Ігор у Сочі

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у довільній програмі брали участь 20 найсильніших пар світу.

Девіс і Уайт лідирували після короткого танцю і в довільній програмі підтвердили звання найсильніших у світі.

Американці отримали підсумкову оцінку 195,52 бали. Друге місце у канадців Теси Вірчу і Скотта Мойра - 190,99 бали, третє - у росіян Олени Ільїних та Микити Кацалапова - 183,48.

Як повідомляв УНІАН, український дует Шивон Хиккин-Кеннеді і Дмитро Дунь напередодні зайняли останнє місце в короткій програмі і в довільний танець не потрапили.