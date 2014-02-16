Біатлонну гонку Ігор перенесли на завтра через туман

Як повідомляє кореспондент УНІАН, гонку, яка повинна була відбутися сьогодні о 17.00 за київським часом, переносили кілька разів.

Спочатку її перенесли на годину, потім з'явилася інформація, що її початок зміщено ще на годину. Але, в підсумку її вирішили перенести на ранок понеділка. На офіційному сайті Ігор о 18.02 за київським часом з'явилося повідомлення, що гонка перенесена на 10.00 понеділка. Причина - густий туман на трасі, який не дозволить учасникам прицільно стріляти на вогневих рубежах.

Як повідомляв УНІАН, це вже не перший випадок на Іграх в Сочі, коли змагання переносяться через погодні умови. Напередодні ввечері було вирішено перенести на годину раніше сьогоднішні змагання гірськолижників. Це сталося у зв'язку з різким потеплінням та можливим таненням снігу на трасі. У підсумку, змагання пройшли у новий час благополучно й завершилися без пригод.