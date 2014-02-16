Збірні Росії і США виграли матчі хокейного турніру Ігор

Як повідомляє кореспондент УНІАН, після закінчення групового турніру збірна США гарантувала собі місце у чвертьфіналі, в той час як росіяни, швидше за все, проведуть «зайву» гру 1/8 фіналу.

Збірна США в матчі з дебютантами Олімпіад словенцями не мала жодних проблем, як і росіяни, закинувши перші дві шайби протягом п'яти хвилин. Потім американці явно втратили інтерес до гри, але, тим не менш, зуміли закинути ще тричі. Правда, За 18 секунд до кінця гри словенці уникнули сухого розгрому, закинувши одну шайбу у відповідь. Кращим гравцем матчу у складі переможців став Філ Кессель, який записав на свій рахунок хет-трик.

У матчі Росія - Словаччина в перших двох періодах гра йшла вкрай млява, у повільному темпі і без моментів. Лише в третій 20-хвилинці росіяни «прокинулися», але голів глядачі ні в заключному періоді, ні в овертаймі так і не побачили. Доля матчу вирішилася в овертаймі, де більш вдалою була збірна Росії. Вирішальний кидок на рахунку Іллі Ковальчука. Загальний рахунок матчу - 1:0

Зазначимо також, що в ранковій сесії сьогодні збірна Австрії обіграла команду Норвегії - 3:1.

Таким чином, переможцем турніру в Групі А стала збірна США - 8 очок, на рахунку Росії 6 балів, Словенії - 3 і Словаччині - 1. Збірна США вийшла у чвертьфінал, у той час як інші команди групи почнуть боротьбу в плей-офф з 1/8 фіналу.