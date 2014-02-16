Збірна Швеції виграла чоловічу лижну естафету Ігор

Як повідомляє кореспондент УНІАН, на дистанцію 4х10 км вийшли представники 16 національних збірних.

Шведська четвірка у складі Ларс Нельсон, Даніель Річардссон, Юхан Ульссон і Маркус Хельнер лідирувала протягом всієї гонки, лише на другому етапі розділивши лідерство з фінами. Але, потім фіни дуже сильно відстали, а у майбутніх переможців по-справжньому небезпечних конкурентів, так більше і не з'явилося.

У підсумку, збірна Швеції здолала дистанцію за 1 годину 28 хвилин 42,0 секунди. Другий на фініш приїхала збірна Росії - відставання 27,3 секунди, третіми закінчили гонку лижники Франції - 31,9 секунди відставання. Збірна Норвегії, як і в жіночої естафетній лижній гонці напередодні, знову сенсаційно залишилася без медалей.

Збірна України в цьому виді програми участі не брала.