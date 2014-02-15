Росіянин Третьяков виграв золото Ігор в скелетоні

Як повідомляє кореспондент УНІАН, спортсмени в рамках змагань зробили по чотири спроби, а результат підсумовувався.

Явними фаворитами змагань були діючий і колишній чемпіон світу росіянин Третьяков і латвійський спортсмен Мартінс Дукурс. Після трьох заїздів їх перевага над найближчим конкурентом становила півтори секунди. У свою чергу, в очному суперництві Третьяков виграв перші дві спроби, а третю програв з мінімальним відставанням у 0,02 секунди. Що дозволило росіянину зберегти загальнe перевагу в 0,56 секунди.

У четвертій спробі росіянин знову виграв у свого головного опонента, збільшивши загальнe перевагу до 0,81 сек. Третьяков показав підсумковий результат 3 хвилини 44,29 секунди. Дукурс - другий, а третє місце зайняв американець Метью Антуан, що відстав від переможця в результаті майже на 3 (2,97) секунди.

Представників України в цьому виді програми не було.