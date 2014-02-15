Росіянин Віктор Ан виграв Ігри в шорт-треку на дистанції 1000 метрів, екс-українець Григор'єв - другий
14:31, 15 лютого 2014Спорт
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У Сочі завершився фінал в шорт-треку на дистанції 1000 метрів серед чоловіків, де чемпіоном Олімпійських ігор став росіянин Віктор Ан.
Віктор Ан / Reuters
Як повідомляє кореспондент УНІАН, на цій дистанції у фіналі виступали п'ять спортсменів.
Швидше за всіх кілометровий відрізок подолав Віктор Ан, показав результат 1 хвилина 25,325 секунди. Друге місце зайняв екс-українець, який також представляє Росію - Володимир Григор'єв, третє - Шинкьє Кнегг з Нідерландів.
Представників України в цьому виді програми не було.
Таким чином, екс-українці у складі інших збірних вже завоювали чотири нагороди. Росіянка фігуристка Тетяна Волосожар і білоруска фрістайлістка Алла Цупер - золото, росіянин Володимир Григор'єв - срібло і німецька фігуристка Олена Савченко - бронзу.
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