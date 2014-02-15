Росіянин Віктор Ан виграв Ігри в шорт-треку на дистанції 1000 метрів, екс-українець Григор'єв - другий

Як повідомляє кореспондент УНІАН, на цій дистанції у фіналі виступали п'ять спортсменів.

Швидше за всіх кілометровий відрізок подолав Віктор Ан, показав результат 1 хвилина 25,325 секунди. Друге місце зайняв екс-українець, який також представляє Росію - Володимир Григор'єв, третє - Шинкьє Кнегг з Нідерландів.

Представників України в цьому виді програми не було.

Таким чином, екс-українці у складі інших збірних вже завоювали чотири нагороди. Росіянка фігуристка Тетяна Волосожар і білоруска фрістайлістка Алла Цупер - золото, росіянин Володимир Григор'єв - срібло і німецька фігуристка Олена Савченко - бронзу.