На олімпійські змагання в Сочі вже продано більше мільйона квитків

Про це заявив голова Оргкомітету "Сочі 2014" Дмитро Чернишенко, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Зокрема, Чернишенко зазначив: "На даний момент вже продано більше мільйона квитків. Це близько до рівня 96-97%, але точні дані ми підіб'ємо вже після Ігор. Вже можна сказати, що це - дуже високий і абсолютно планований результат. Наша основна аудиторія - жителі Росії, які приїхали з усіх кінців країни. Приблизно чверть - іноземні гості, що представляють близько 130 країн. У Ігор у Сочі також глобальна телевізійна аудиторія, розмір якої, мабуть, побив показники літньої Олімпіади в Лондоні".

Крім того прес-служба Сочі-2014 зазначає , що вболівальники з 124 країн світу зібралися в Сочі, щоб підтримати свої команди. На Ігри приїхало 13 477 представників ЗМІ, 18 500 волонтерів відпрацювали 76 090 змін - у загальній складності понад 760 тисяч годин. Волонтери-перекладачі надають допомогу іноземцям на більш ніж 30 мовами світу.

За першу половину Ігор транспортна мережа Сочі здійснила перевезення більше 1,3 млн. чоловік, з них 400 тис. автобусним транспортом і 900 тис. на поїздах «Ластівка».

Мережа громадського харчування з 1400 точок щодня годує понад 185 тис. осіб персоналу, клієнтських груп, глядачів. Більш 2500 тонн продовольства використано для приготування раціонів і страв.

Понад 270 000 глядачів відвідало майданчики міського святкування «Сочі 2014» по всій Росії, а всього на них пройшло 187 заходів за участю зірок спорту та естради. На великих екранах майданчиків міського святкування здійснено 120 годин безперервних трансляцій змагань. В рамках культурної програми Ігор пройшло 213 виступів у виконанні 92 творчих колективів з усієї країни, глядачами яких стали понад 200 000 осіб.