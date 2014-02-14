Кінець кар'єри Плющенко став завершенням цілої епохи - французькі ЗМІ

Про це пишуть у п`ятницю вранці французькі ЗМІ, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Кінець блискучої кар'єри фігуриста Плющенко - завершення цілої епохи в історії цього спорту, на зміну якій вже прийшло нове покоління блискучих фігуристів: канадець Патрік Чан і японець Юзуру Ханью, пише видання Le Monde. Крім того, газета зазначає, що завдяки золотої медалі в командному змаганні прославлений спортсмен увійшов в історію, ставши призером відразу чотирьох Олімпійських ігор.

"Російському чемпіону довелося відмовитися від своєї мрії про новий титул в індивідуальному заліку", - зазначила газета Le Monde.

У свою чергу, сам Плющенко в інтерв'ю французькій спортивній газеті L Еquipe заявив:"Я не хотів так закінчувати свою кар'єру. Мені дуже шкода, але я зробив все, що міг. На розминці я невдало стрибнув аксель три з половиною, відчув страшний біль в спині і зрозумів, що не зможу далі стрибати. Тепер мені потрібен час на лікування та реабілітацію. Кататися я, звичайно, буду, але тільки в льодових шоу та гала-концертах", - зазначив Плющенко.

Тренер російського спортсмена Олексій Мішин в інтерв'ю французькому телебаченню сказав, що у його підопічного протягом спортивної кар'єри було багато випробувань, які вони завжди долали разом. "Однак цього разу ситуація дійсно була безвихідна", - підсумував тренер.

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого Євген Плющенко знявся з особистого турніру в чоловічому одиночному катанні на Іграх в Сочі з-за гострого болю в спині. Також він оголосив про закінчення кар'єри.