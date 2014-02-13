ФК "Арсенал" офіційно виключили з Прем'єр-ліги

ФК "Арсенал" (Київ), керівництво якого ще восени заявило про бажання зняти клуб з усіх змагань (основного, U-21 та U-19), виключений з поточного турніру.

Про це повідомляє СК "Таврія" з посиланням на відповідну постанову Дирекції ОПФКУ "Прем'єр-ліга", отриману футбольним клубом.

Оскільки основний і молодіжний склади "Арсеналу" не провели половини матчів у своїх чемпіонатах, всі їхні результати в нинішньому сезоні анулюються, сказано в повідомленні.

Читайте такожФК Арсенал знайшов нового спонсора - сайт клубу"Арсенал" U-19 перший етап (літньо-осінній) першості країни завершити встиг, тому юнацької команди киян анулюються тільки результати другої, осінньо-весняної стадії.

В турнірні таблиці всіх трьох змагань внесені відповідні зміни.

Таким чином, в основному чемпіонаті 15-е місце тепер посідає сімферопольська "Таврія" (17 матчів, 8 очок).