В швидкісному спуску у гірськолижниць чемпіонками Ігор стали одразу дві спортсменки

Як повідомляє кореспондент УНІАН, це перший випадок на нинішній Олімпіаді, де організаторам доведеться задіяти запасну медаль.

Обидві спортсменки показали абсолютно однаковий результат - 1 хв. 41,57 сек. Третє місце посіла ще одна представниця Швейцарії Лара Гут, яка відстала від суперниць на 0,1 секунди.

Представники України в цьому виді програми участі не брали.