В швидкісному спуску у гірськолижниць чемпіонками Ігор стали одразу дві спортсменки
09:55, 12 лютого 2014Спорт
0
У Сочі розіграний перший комплект нагород п'ятого дня змагання в швидкісному спуску серед гірськолижниць, де перше місце поділили одразу дві спортсменки - словенка Тіна Мазе і Домінік Жизен з Швейцарії.
Тіна Мазе / Reuters
Як повідомляє кореспондент УНІАН, це перший випадок на нинішній Олімпіаді, де організаторам доведеться задіяти запасну медаль.
Обидві спортсменки показали абсолютно однаковий результат - 1 хв. 41,57 сек. Третє місце посіла ще одна представниця Швейцарії Лара Гут, яка відстала від суперниць на 0,1 секунди.
Представники України в цьому виді програми участі не брали.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter