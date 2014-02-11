Українки не завоювали медалей у біатлонній гонці переслідування в Сочі

Українки не завоювали медалей у біатлонній гонці переслідування на Олімпіаді в Сочі, змагання виграла білоруська спортсменка Дар'я Домрачева.

Як передає кореспондент УНІАН, після заключної стрільби на другій позиції Валентина Семеренко виходила на дистанцію, але програла відразу трьом суперницям по швидкості, фінішувавши на п'ятому місці.

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Більшу частину гонки по ходу дистанції лідирувала Домрачева, яка змогла фінішувати першою зі значним відривом від суперниць, показавши результат 29 хв. 30,7 секунди. Слідом за нею фінішувала норвежка Тура Бергер, а третьої - Тея Грегорин зі Словенії.

Серед українок, крім Валентини Семеренко (5-й результат), також варто відзначити 10-е місце Віти Семеренко. Олена Підгрушна фінішувала на 22-му місці, а Юлія Джима не вийшла на старт.