Француз Мартен Фуркад виграв гонку переслідування з біатлону Ігор-2014

Про це повідомляє офіційний сайт Ігор.

Француз раніше не зовсім вдало провів першу гонку змагань, посівши 6-е місце в спринті. І сьогодні стартував з 12-секундним відставанням від лідера. Тим не менш, на дистанції він тримався впевнено, а в стрільбі допустив лише один промах у положенні стоячи. У підсумку, він фінішував через 33 хв. 48,6 сек. після старту, випередивши найближчого переслідувача більше ніж на 14 секунд. Другим гонку закінчив чех Ондржей Моравец, не допустив жодного промаху (у спринті він зайняв 8-е місце), третім - ще один француз Жан-Гійом Беатрікс, який за підсумками спринту стартував сьогодні з 14-ї позиції.

Лідери спринтерської гонки в цей раз провалилися. Оле-Ейнар Бьорндален - четвертий, Домінік Ландертингер - десятий, а Ярослав Соукуп - 20-й.

Що стосується українців, то кращим став Андрій Дериземля, який посів 36-е місце (стартував 22-м). 39-м фінішував Сергій Семенов (41), 44-м - Артем Прима (32), 54-м - Сергій Седнєв (44).