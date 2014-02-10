Німкеня Марія Хефль-Ріш стала триразовою олімпійською чемпіонкою

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

В суперкомбінації німкеня показала п'ятий результат у швидкісному спуску і третій - в слаломі, чого їй вистачило для загальної перемоги з результатом 2 хв. 34.62 сек. На 0,4 сек. по сумі двох заїздів відстала австрійка Николь Хосп, трохи більше ніж на півсекунди - американка Джулія Манкусо. До речі, американка була лідером після першого заїзду (швидкісного спуску), але провалилася в слаломі, показавши 13-й результат.

Українці у даному виді програми не виступали.

Марія Хефль-Ріш є також дворазовою чемпіонкою Ігор-2010 у Ванкувері, де вона перемагала в суперкомбінації і слаломі. Також вона двічі вигравала золоті медалі чемпіонатів світу.