Німкеня Марія Хефль-Ріш стала триразовою олімпійською чемпіонкою
14:05, 10 лютого 2014Спорт
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Першу золоту медаль понеділка на Іграх-2014 в Сочі виграла німецька гірськолижниця Марія Хефль-Ріш, яка стала триразовою олімпійською чемпіонкою.
Марія Хефль-Ріш / skisport.ru
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
В суперкомбінації німкеня показала п'ятий результат у швидкісному спуску і третій - в слаломі, чого їй вистачило для загальної перемоги з результатом 2 хв. 34.62 сек. На 0,4 сек. по сумі двох заїздів відстала австрійка Николь Хосп, трохи більше ніж на півсекунди - американка Джулія Манкусо. До речі, американка була лідером після першого заїзду (швидкісного спуску), але провалилася в слаломі, показавши 13-й результат.
Українці у даному виді програми не виступали.
Марія Хефль-Ріш є також дворазовою чемпіонкою Ігор-2010 у Ванкувері, де вона перемагала в суперкомбінації і слаломі. Також вона двічі вигравала золоті медалі чемпіонатів світу.
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