З'явилося відео феєрверку на відкритті Олімпіади в Сочі
04:44, 08 лютого 2014Спорт
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Церемонія відкриття Олімпійських ігор у Сочі вразила масштабними феєрверками, які випустили у небо, щойно запалав Олімпійський вогонь
Небо над стадіоном "Фішт" осяяло понад 3 тис. залпів, передає ТСН.
Нагадаємо, у тригодинний церемонії відкриття зимової Олімпіади в Сочі взяли участь понад 3 тис. артистів. Вогонь запалений з допомогою факела, який побував у космосі.
Олімпійська збірна України взяла участь у параді спортсменів. Українських олімпійців з великим національним прапором привітав з трибуни президент України Віктор Янукович.
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