Долгополов програв на старті турніру в Чилі

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Суперником українця у першому колі змагань став іспанський тенісист Даніель Хімено Травер. Виявилося, що на грунтовому покритті кортів в Південній Америці іспанець відчуває себе набагато впевненіше. В рівній боротьбі він у двох сетах з трьох виривав перемогу, поступившись лише у другому сеті- 6:7, 6:3, 5:7.

Відзначимо, що Долгополов вперше вийшов на корт після травми, отриманої під час Australian Open. Зокрема, він не брав участі в матчі Кубка Девіса Україна - Румунія, де втім наші тенісисти впоралися і без свого лідера, вигравши з рахунком 3:1.

Турнір у Вінья-дель-Мар триватиме до 9 лютого.